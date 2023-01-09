В улюбленому пальті та краватці з динозаврами: король Чарльз III на службі

Король Чарльз III дуже консервативна людина, особливо коли справа стосується вибору одягу.

Його Величність король дуже любить своє пальто кольору кемел. У ньому він ходить дуже давно і, схоже, це його улюблене пальто в гардеробі.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Вчора, 8 січня, король Чарльз III відвідав службу Богоявлення в церкві Святого Лаврентія, Castle Rising, неподалік від маєтку Сандрінгем, де вони з королевою Каміллою проводять різдвяні канікули. Він з'явився на публіці в цьому пальті, під яке одягнув світло-блакитну сорочку в тонку клітинку і краватку в принт динозаврів, вельми незвичайний вибір, чи не так.

У цьому самому пальті король приїжджав на різдвяну службу до церкви святої Марії Магдалини. Тоді разом із ним була вся його родина.

Король Чарльз III на Різдво / Фото: Associated Press

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