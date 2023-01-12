В улюбленому пальті та сережках свекрухи: принцеса Уельська з чоловіком Вільямом приїхали до Ліверпуля

Принц та принцеса Уельські відновили свої королівські обов'язки після новорічних канікул. Подружжя сьогодні прибуло до Ліверпуля.

Кейт та Вільям офіційно відкрили нову лікарню Королівського Ліверпульського університету під час візиту сьогодні. Принцеса Уельська мала вельми стриманий вигляд і була одягнена в картате пальто Holland & Cooper з чорною сукнею в рубчик з поясом від Cefinn і відповідними туфлями на підборах Gianvito Rossi. Свій образ вона доповнила сумкою Mulberry Amberley та сережками із сапфірами з комплекту, що раніше належав принцесі Діані. У Кетрін було розпущене довге волосся накручене локонами внизу і вона зробила насичений макіяж.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Принц Вільям одягнув сорочку, темно-зелений джемпер і синій піджак у поєднанні зі штанами синього кольору та своїми улюбленими замшевими чоботями коричневого кольору.

Це перший вихід пари після того, як гучні мемуари принца Гаррі "Запасний" з'явилися у продажі, в яких він буквально "втоптав у багнюку" ім'я принцеси Кейт. Учора, нагадаємо, папараці заскочили Кетрін за кермом автомобіля.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Попередній публічний вихід пари відбувся ще в грудні на Різдво, коли Уельські разом з іншими членами сім'ї відвідували церкву в Сандрінгемі.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

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