В улюбленому штанному костюмі: королева Летиція з дочками та чоловіком на урочистому заході

Іспанська королівська родина сьогодні також на заході, присвяченому премії "Принцеса Астурійська".

Король Філіп VI, королева Летиція та двоє їхніх дочок – принцеса Леонор та інфанта Софія – зустрілися з переможцями конкурсу "Принцеса Астурія" Awards 2023 у готелі Reconquista в Ов'єдо.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Була на заході і 74-річна американська акторка Меріл Стріп. Вона була в чорному жакеті, штанях та взутті на підборах.

Королева Летиція одягла свій улюблений бузковий костюм під білу блузку, до якого підібрала нюдові туфлі-слінгбеки на невисоких підборах, розпустила волосся і зробила виразний макіяж. Її молодша дочка Софія була у молочно-білому жакеті та мініспідниці у поєднанні з чорними гостроносими балетками, а старша Леонор – у рожевій сукні-сорочці міді та нюдових човниках на підборах. Одна із сестер волосся розпустила, а інша, навпаки, зібрала його у високий хвіст.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Король Філіп VI вдягнув темно-синій смугастий костюм, блакитну сорочку і краватку в цятку, а взутий був у ідеально начищені чорні туфлі.

Вчора ввечері королівська родина побувала на концерті напередодні вручення премії "Принцеса Астурійська" у Королівському театрі в Ов'єдо.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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