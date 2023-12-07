В улюбленому смарагдовому костюмі: королева Камілла побувала на квітковій виставці

Королева Камілла побувала на виставці під назвою "Деконструйований ландшафт", відвідавши відкриття Тижня зимових квітів у Садовому музеї на півдні Лондона. Королева оглянула квіткові інсталяції та поспілкувалася з дизайнерами.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Камілла одяглася сьогодні в смарагдовий жакет і спідницю, під жакетом у неї була молочно-біла блузка, вона взула високі замшеві чоботи на підборах, була в перлинних сережках і зі своєю класичною зачіскою.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Під час свого візиту королева оглянула інсталяції кількох дизайнерів, а також зустрілася з представниками Ради у справах мистецтв Англії та організації "Квіти з ферми", чиї квіти використав Шейн Конноллі для демонстрації на коронації короля на початку цього року.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева також зустрілася з волонтерами благодійної організації Floral Angels, які переробляють квіти, подаровані на заходах, та переставляють їх для використання у госпісах, жіночих притулках та будинках для літніх людей.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

На день раніше королева Камілла в елегантному чорному костюмі в смужку відвідала притулок для жінок у Лондоні, які страждають від домашнього насильства.

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