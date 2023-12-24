В улюбленому святковому светрі: принцеса Кейт зненацька відвідала різдвяне чаювання в Лондоні

Британська принцеса Кейт – дружина принца Вільяма – здивувала дітей та дорослих, коли зненацька з'явилася у лондонському громадському центрі. В організації проводилося чаювання на знак визнання вкладу деяких з тих, хто наглядає за дітьми та молоддю.

Ця зустріч відбулася минулого місяця і деякі її моменти були зафільмовані на відео, їх покажуть разом із концертом різдвяних гімнів "Разом на Різдво " на британському каналі ITV напередодні Різдва.

Також Кенсінгтонський палац опублікував три фотографії із залаштунків цього чаювання. На фото Кейт була сфотографована у своєму улюбленому святковому короткому кардигану від бренду Miu Miu з красивими білими ґудзиками та візерунком у вигляді білих троянд.

Принцеса Кейт з Ріко та Расселом Греєм / Фото: Getty Images

Ще на принцесі були червоні штани та біла сорочка. Вуха вона прикрасила білими сережками із перлинами від бренду Cassandra Goad. Волосся Кейт уклало в елегантну зачіску з проділом набік, а на обличчі у неї був лаконічний макіяж.

Принцеса Кейт з Джорджем, Генрі та Реєм / Фото: Getty Images

Під час чаювання вона познайомилася з братами Джорджем та Генрі, з Реєм – музичним терапевтом з дитячого хоспісу Східної Англії, який перебуває під патронажем принцеси, Брендою – медсестрою на пенсії з Сассекса, яка працює волонтеркою у місцевих школах, а також з Ріко та його футбольним тренером Расселом Греєм із Манчестера.

Принцеса Кейт та Бренда / Фото: Getty Images

Червоний кардиган у гардеробі Кейт не новинка і вона його одягала минулого року, теж у передріздвяний період. У кардигані від Miu Miu вона з'явилася у трейлері до святкового концерту.

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