В улюбленому яскравому кольорі: Джилл Байден відвідала медичний центр у Каліфорнії

Дружина американського президента прилетіла до Лос-Анджелеса, щоб просувати нову ініціативу Білого дому.

Перша леді США – 72-річна Джилл Байден – відвідала Седарс-Сінайський науково-дослідний академічний медичний центр, щоб ознайомитися з дослідженнями у галузі жіночого здоров'я.

У межах цього візиту вона відвідала Інститут серця та оглянула дослідницькі лабораторії жіночого кардіологічного центру.

Після екскурсії перша леді розповіла у залі про ініціативу Білого дому з досліджень у галузі жіночого здоров'я, висунуту президентом та нею у листопаді цього року.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для заходу в Каліфорнії вона одягла вбрання у своєму улюбленому кольорі – яскраво-малиновому. Вбрання складалося з сукні-футляра нижче колін і вкороченого жакета з рукавами до ліктя.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Прикрашали жакет першої леді ґудзики та оксамитове оздоблення на рукавах і комірі.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Також свій яскравий образ вона завершила золотими прикрасами, гламурними сережками, макіяжем та красивим укладанням.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Цей малиновий відтінок перша леді останнім часом носить дуже часто і в її гардеробі було вже помічено довге пальто, костюм та теплий довгий шарф. Нещодавно у яскравому пальті та шарфі малинового відтінку Джилл Байден відвідала благодійний захід у Білому домі, де роздавала подарунки дітям.

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