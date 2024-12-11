В улюбленому зеленому костюмі: королева Камілла сходила на різдвяний обід

Королева Камілла не слухає лікарів і продовжує відвідувати робочі заходи, хоча їй рекомендують більше відпочивати після перенесеної пневмонії.

Сьогодні королева відвідала Лондон, щоб бути присутньою на особливому різдвяному обіді.

Як покровителька Королівської добровільної служби, Камілла приєдналася до відвідувачів ланчклубу, волонтерів, співробітників на різдвяному обіді "Святкове частування" у Лондоні.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

На обід, який відбувся в готелі Amadeus, Камілла приїхала в смарагдовому спідничному костюмі від Anna Valentine, під жакет одягла білу блузку цього ж бренду, на шиї в неї блищав перлинний чокер з діамантовою застібкою, а у вухах були сережки з перлинами.

Обід був організований, щоб зазначити позитивний вплив Королівської волонтерської служби на місцеві спільноти.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Під час візиту Камілла сказала гостям, що нескінченно вдячна за все, що вони роблять, додавши: "Як я завжди кажу, ця країна звалиться без вас".

Кампанія дозволяє волонтерам надавати різдвяні обіди людям, які, можливо, проводять святковий сезон на самоті, а благодійна організація організовує понад 70 заходів "Святковий обід" по всій країні. Королеву та інших гостей пригостили обідом, підготовленим за підтримки студентів-волонтерів-кулінарів з коледжу Західного Лондона.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно син Камілли – Том Паркер-Боулз – назвав причину, через яку його мати все ще не одужала.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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