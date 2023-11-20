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В улюбленому жакеті та золотих прикрасах: Джилл Байден виступила перед показом фільму "Віллі Вонка"

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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В улюбленому жакеті та золотих прикрасах: Джилл Байден виступила перед показом фільму "Віллі Вонка"

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Перша леді була, як завжди, яскравою та дуже елегантною.

Президент США Джо Байден та його дружина – перша леді Джилл Байден – відвідали захід у місті Норфолк та виступили перед показом музичного фільму "Віллі Вонка". Захід та передпоказ картини проводився для сімей військовослужбовців.

Джилл та Джо Байден / © Associated Press
Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Перша леді одягла свій жакет рожевого кольору від бренду L'agence. Це один з її улюблених виробів і носить його досить часто. У нього лише один ґудзик спереду та кілька на рукавах.

Також 72-річна Джилл одягла трикотажну сукню довжини міді, ймовірно від бренду Gabriela Hearst, яку доповнила замшевими бежевими чоботями.

Джилл та Джо Байден / © Associated Press
Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press
Джилл та Джо Байден / © Associated Press
Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

На шиї та зап'ястях у першої леді США були золоті прикраси: підвіска з кулоном-серцем, сережки-кільця, підвіска зі словом "мама", яку вона ніколи не знімає, а також годинник від Cartier.

Джилл та Джо Байден / © Associated Press
Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Також першу леді та президента сфотографували біля вертольота, коли після заходу вони поверталися до Білого дому. Вийшовши надвір жінка доповнила аутфіт білим палантином.

Джилл та Джо Байден / © Associated Press
Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press
Джилл та Джо Байден / © Associated Press
Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Як знімали фільм про Віллі Вонку, героя казкової повісті Роальда Даля "Чарлі та шоколадна фабрика", ми розповідали раніше. Головну роль у фільмі зіграє Тімоті Шаламе.

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Дата публікації
Перегляди
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