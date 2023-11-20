В улюбленому жакеті та золотих прикрасах: Джилл Байден виступила перед показом фільму "Віллі Вонка"

Перша леді була, як завжди, яскравою та дуже елегантною.
Президент США Джо Байден та його дружина – перша леді Джилл Байден – відвідали захід у місті Норфолк та виступили перед показом музичного фільму "Віллі Вонка". Захід та передпоказ картини проводився для сімей військовослужбовців.
Перша леді одягла свій жакет рожевого кольору від бренду L'agence. Це один з її улюблених виробів і носить його досить часто. У нього лише один ґудзик спереду та кілька на рукавах.
Також 72-річна Джилл одягла трикотажну сукню довжини міді, ймовірно від бренду Gabriela Hearst, яку доповнила замшевими бежевими чоботями.
На шиї та зап'ястях у першої леді США були золоті прикраси: підвіска з кулоном-серцем, сережки-кільця, підвіска зі словом "мама", яку вона ніколи не знімає, а також годинник від Cartier.
Також першу леді та президента сфотографували біля вертольота, коли після заходу вони поверталися до Білого дому. Вийшовши надвір жінка доповнила аутфіт білим палантином.
Як знімали фільм про Віллі Вонку, героя казкової повісті Роальда Даля "Чарлі та шоколадна фабрика", ми розповідали раніше. Головну роль у фільмі зіграє Тімоті Шаламе.
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