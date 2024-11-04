В яскравій блузці та спідниці міді: красива королева Мері приїхала на конференцію

Її Величність відвідала готель Severin Konference, де вона бере участь у конференції з данськими лікарняними клоунами в Міддельфарті.

Королева є покровителькою данських лікарняних клоунів, і сьогодні асоціація зібрала низку лікарняних клоунів країни, професійних співробітників дитячої та юнацької психіатрії та інших партнерів на конференцію.

Королева Мері приїхала на захід у червоній блузці з квітковим принтом та рюшами на розкльошених рукавах та у чорній спідниці довжини міді, яку доповнила тонким шкіряним ременем на талії із золотою пряжкою. Мері одягла чорні напівпрозорі колготи і взула замшеві туфлі на високих підборах.

Королева Мері / Фото: Getty Images

У королеви було розпущене і укладене гарними локонами волосся, у вухах виблискували золоті сережки з блакитним камінням, на пальці було дві каблучки і світлий манікюр. Також Її Величність зробила гарний денний макіяж.

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На вихідних королева Мері з молодшою дочкою принцесою Жозефіною побували на кінних змаганнях, де публіка побачила свою королеву в повсякденному аутфіті.

Королева Мері та принцеса Жозефіна / Фото: Getty Images

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