В яскравій сукні та в компанії рідних: кронпринцеса Мері сходила на концерт

В яскравій сукні та в компанії рідних: кронпринцеса Мері сходила на концерт

5 лютого дружина спадкового принца Данії Фредеріка – кронпринцеса Мері відсвяткувала 50-річний ювілей.

Цього дня Мері, її чоловік Фредерік і четверо дітей — принц Крістіан, принцеса Ізабелла, принц Вінсент та принцеса Жозефіна прибули на святковий концерт, який називався "50 років Мері — ми вшановуємо кронпринцесу Данії".

Кронпринцеса Мері зі своєю родиною / Getty Images

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Шоу включало святкові музичні сюрпризи, а також розповіді про кронпринцесу, про численні заступництва і доручення в країні і за кордоном. Принцеса цього дня мала чудовий вигляд в яскравій сукні, бордових туфлях-човниках із замші та чорному пальті.

Її старша дочка Ізабелла була цього вечора одягнена в чорний штанний костюм, а молодша – Йозефіна була у світлій сукні та темному пальті, а сини одягли класичні костюми темно-синього кольору, в такому ж був і їхній батько Фредерік.

Кронпринцеса Мері зі своєю родиною / Getty Images

Раніше, з нагоди дня народження кронпринцеси на офіційній сторінці королівської родини в Instagram було опубліковано нові фото іменинниці та її сім'ї. На серії знімків Мері позувала з чоловіком — спадкоємцем данського престолу кронпринца Фредеріка, а також чотирьох їхніх дітей: Крістіана, Ізабелли, Вінсента та Жозефіни. Вся сім'я була зазнімкована в білих сорочках, проте діти були в джинсах, а Мері та Фредерік у штанах.

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