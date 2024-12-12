В яскравому костюмі та кейппальті: королева Максима з чоловіком-королем сходила на виставу

Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза організував прийом у відповідь для королівської пари Нідерландів.

Королева Максима та король Віллем-Олександр відвідали музичну виставу в Королівському тропічному інституті в Амстердамі, організовану президентом Португалії наприкінці його дводенного державного візиту до Нідерландів.

Королева Максима з'явилася на заході у яскравому аутфіті. Цього дня 53-річна королева була одягнена у яскравий червоний штанний костюм та темно-вишневе кейппальто. Максима взула оксамитові чоботи на високих підборах і їм до тону підібрала мініатюрний оксамитовий клатч. Її волосся було зачесане назад, а на обличчі був насичений вечірній макіяж, у якому Максима підкреслила очі та губи. Також Її Величність доповнила образ сережками з діамантами, кількома браслетами та годинником, а також зробила червоний манікюр.

Королева Максима, король Віллем-Олександр та президент Португалії Марсело Ребело де Соуза / Фото: Getty Images

Король Віллем-Олександр був цього вечора одягнений у темно-синій костюм у смужку, білу сорочку та блакитну краватку у дрібний принт. Президент Португалії також одягнув темно-синій костюм.

Нагадаємо, днем раніше королева була присутня на банкеті на честь гостя в королівському палаці, де також з'явилася в червоній сукні Jantaminiau з відкритими плечима, золотим декором і пишною спідницею і в тіарі.

Королева Максима, король Віллем-Олександр, принцеса Катаріна-Амалія та президент Португалії / Фото: Getty Images

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