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В яскравому штанному костюмі: королева Софія відвідала церемонію в Мадриді

В яскравому штанному костюмі: королева Софія відвідала церемонію в Мадриді

Королева Софія / Фото: Getty Images

Іспанська королева Софія відвідала світський захід у Мадриді.

Мати короля Філіпа VI була присутня на церемонії вручення Премії за заступництво ібероамериканським країнам, яка відбулася в Королівській академії образотворчих мистецтв Сан-Фернандо в Мадриді.

Її Величність з'явилася на заході у синьому штанному костюмі, що складається з подовженого твідового жакета, топа та штанів до тону. Софія тримала в руках хустку та сумку, а взута була в чорні туфлі з круглими носами на невисоких підборах.

Королева Софія / © Getty Images
Королева Софія / Фото: Getty Images

Королева доповнила свій образ безліччю золотих прикрас на шиї, сережками-висячками та брошкою на жакеті у вигляді квітки, також у неї на зап'ясті було кілька браслетів, а на пальцях кілька каблучок.

Королева Софія останнім часом любить штанні костюми і часто саме їх обирає для публічних виходів. Ось кілька її образів нещодавнього часу.

Королева Софія / © Getty Images
Королева Софія / Фото: Getty Images
Королева Софія / © Getty Images
Королева Софія / Фото: Getty Images
Королева Софія / © Getty Images
Королева Софія / Фото: Getty Images
Королева Софія / © Getty Images
Королева Софія / Фото: Getty Images
Королева Софія / © Getty Images
Королева Софія / Фото: Getty Images
Королева Софія / © Getty Images
Королева Софія / Фото: Getty Images

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