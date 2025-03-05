В яскравому штанному костюмі: королева Софія відвідала церемонію в Мадриді

Іспанська королева Софія відвідала світський захід у Мадриді.
Мати короля Філіпа VI була присутня на церемонії вручення Премії за заступництво ібероамериканським країнам, яка відбулася в Королівській академії образотворчих мистецтв Сан-Фернандо в Мадриді.
Її Величність з'явилася на заході у синьому штанному костюмі, що складається з подовженого твідового жакета, топа та штанів до тону. Софія тримала в руках хустку та сумку, а взута була в чорні туфлі з круглими носами на невисоких підборах.
Королева доповнила свій образ безліччю золотих прикрас на шиї, сережками-висячками та брошкою на жакеті у вигляді квітки, також у неї на зап'ясті було кілька браслетів, а на пальцях кілька каблучок.
Королева Софія останнім часом любить штанні костюми і часто саме їх обирає для публічних виходів. Ось кілька її образів нещодавнього часу.
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