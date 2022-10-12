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В зеленій сукні та гарному настрої: Ліз Трасс сфотографували на Даунінг-стріт

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В зеленій сукні та гарному настрої: Ліз Трасс сфотографували на Даунінг-стріт

Ліз Трас / Фото: Getty Images

Прем'єр-міністерка Великої Британії демонструє свій стиль, який відрізняється мінімалізмом, увагою до деталей, любов'ю до комфорту та гарним почуттям кольору.

Сьогодні, 12 жовтня, Ліз Трасс була сфотографована на Даунінг-стріт 10, перед щотижневою сесією, на якій вона відповідатиме на запитання в Палаті громад.

Це досить відповідальний захід, і для нього прем'єр-міністерка обрала простий, але елегантний і не позбавлений витонченості образ. Трас одягла зелену сукню-футляр із круглим вирізом, довгими рукавами, акцентом на талії та декоративними елементами – фальш-кишенями – прикрашеними золотими гудзиками.

Вбрання вона доповнила щільними чорними колготками, сірими замшевими човниками та золотими прикрасами: ланцюжком та сережками.

Ліз Трас / © Getty Images
Ліз Трас / Фото: Getty Images

З волоссям цього разу у  Ліз Трасс, яка нещодавно продемонструвала зачіску як у Бориса Джонсона, був повний порядок.

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Автор
Євгенія БобрикЄвгенія Бобрик
Дата публікації
Перегляди
124
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