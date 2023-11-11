В жакардовом пальто та туфлях Manolo Blahnik: кронпринцеса Метте-Маріт сяяла на червоній доріжці

Кронпринц Гокон, майбутній король Норвегії та його дружина кронпринцеса Метте-Маріт зустрілися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Федеральній канцелярії у Берліні.

Його Королівська Високість спадковий принц Гокон перебував з офіційним візитом у Німеччині з 6 по 9 листопада, відвідавши Мюнхен, Гамбург і Берлін, щоб допомогти зміцнити двосторонні відносини та тісне ділове співробітництво між Норвегією та Німеччиною. Його супроводжувала дружина.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт цього дня одяглася в довге жаккардове пальто з вишивкою від @co, під яким було видно білу сорочку і взута в чорні замшеві туфлі-човники на підборах від Manolo Blahnik. У руках у принцеси був плаский клатч Aspinal of London зі шкіри крокодила кольору бордо. У неї було розпущене біляве волосся і укладене гарними кучерями, а на обличчі легкий макіяж.

Кронпринц Гокон був у чорному костюмі, білій сорочці та бордовій краватці. Минулого разу принцеса з'явилася на заході в ідеальному синьому аутфіті.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

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