Вагітні герцогині: який вигляд мала Сара Йоркська у цікавому стані

Сара була одружена з принцом Ендрю (середнім сином королеви Єлизавети II) і в шлюбі у пари народилося дві дочки.

На цьому фото Сара Йоркська заскочена під час матчу з поло на Смітс-Лоун у Віндзорі. Кадр було зроблено 10 липня 1988 року. Сара тоді чекала на народження своєї першої дочки – принцеси Беатріс і перебувала на останніх місяцях вагітності. Одягнена того дня герцогиня була в темну сукню-міді в різнокольоровий горох і взута в чорні туфлі.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

А це фото зробили на місяць раніше – 15 червня 1988 року. Сара, герцогиня Йоркська також була присутня на матчі з поло у Віндзорі. Того дня вона була в білій сукні довжини міді вільного крою зі смужками на рукавах і на декольте, взута в туфлі, підібрані до тону і білу сумку і рукавички тримала в руках. Літній образ вагітна герцогиня доповнила перлинними сережками та перлинним браслетом, червоним манікюром, золотим годинником та кількома каблучками на пальцях.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, як народжували королівські особи у нашому матеріалі на тему.

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