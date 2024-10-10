Вагітність їй пасує: принцеса Софія в елегантному вбранні, яке прикривало живіт, приїхала до школи

39-річна шведська принцеса відвідала початкову школу імені Віктора Рюдберга, щоб відсвяткувати її відкриття у Стокгольмі.

Для виходу вагітна королівська особа обрала чорно-білий ансамбль та біле пальто. Вбрання чудово прикривало живіт принцеси Софії. Вона розпустила волосся та зробила легкий денний макіяж, а від дощу її прикривав співробітник охорони.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що принцеса Софія та її чоловік на принц Карл Філіп чекають на четверту дитину.

Також нещодавно таку радісну новину оголосила британська принцеса Йоркська. Вона, до речі, з'явилася вчора на VIP-показі Frieze Art Fair 2024 у Ріджентс-парку, в Лондоні.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

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