Вагітність їй пасує: який зараз має вигляд шведська принцеса Софія

Напередодні Дня дитячого з'їзду Софія відвідала школу Гренб'ю.

"Ми зібрали представників різних органів влади, шкіл, муніципалітетів та представників студентів для обговорення за круглим столом питань демократії та безпеки в Інтернеті. Я також дізналася про ціннісні роботи Granby School завдяки використанню ними Lajka, безкоштовного освітнього матеріалу, розробленого @prinsparetsstiftelse. Це був приємний і важливий день, коли велика увага приділялася правам дітей у цифровому контексті!", — написала у підписі до опублікованих у соцмережах знімків принцеса.

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Софія обрала для виходу аутфіт у теплих коричневих відтінках, накинувши об'ємну накидку на плечі, яка прикривала її живіт, що вже помітно округлився. У принцеси було красиве укладання локонами, макіяж і червоний манікюр.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у вересні шведський королівський двір оголосив, що принцеса Софія та принц Карл Філіп чекають на народження своєї четвертої дитини. Його стать тримається в таємниці.

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