Вагітний живіт уже видно: молодша дочка Трампа Тіффані прийшла підтримати батька

Цього року вона вперше стане мамою.

У жовтні молодша дочка Дональда Трампа – 31-річна Тіффані Трамп – оголосила, що вагітна первістком. На публіці вона з'являється рідко, але підтримати батька, який переміг у виборних перегонах прийшла.

Тіффані з'явилася 19 січня на заході у Вашингтоні, який традиційно проводився перед інавгурацією. Вона взяла участь у церемонії покладання вінків до Могилі Невідомого Солдата на Арлінгтонському національному цвинтарі в Арлінгтоні разом із батьком та обраним віце-президентом.

На Тіффані того дня було світле пальто з поясом та гламурними великими ґудзиками. Також вона зробила макіяж і своє улюблене укладання з локонами.

Тіффані Трамп / Фото: Getty Images

Її старша сестра Іванка також потрапила на фото. Жінка того дня привернула загальну увагу через своє коричневе пальто з квітковими аплікаціями, яке було від бренду Oscar de la Renta.

Тіффані Трамп / Фото: Getty Images

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