ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
314
Час на прочитання
1 хв

Вагітна пресекретарка Трампа з однорічним сином і чоловіком з’явилася на великодніх святкуваннях

Речниця Білого дому з сім’єю прийшла на святкування Великодня у Білому домі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Керолайн Левітт із сином

Керолайн Левітт із сином / © Associated Press

Вагітна прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт взяла участь у великодніх святкуваннях у Білому домі, у Вашингтоні. На святі вона з’явилася разом зі своїм 60-річним чоловіком — будівельним магнатом Ніколасом Річчіо, та їхнім однорічним сином Ніколасом «Ніко» Робертом Річчіо.

Керолайн Левітт із сином / © Associated Press

Керолайн Левітт із сином / © Associated Press

Керолайн у травні очікує на появу другої дитини — доньки. За весь час вона обирала одяг, який приховув її живіт. От і цього разу Левітт вбранням не підкреслювала свій цікавий стан. На речниці був блакитний жакет, білий топ і кремові широкі штани із зав’язкою, які вона доповнила білими босоніжками від Chanel. У неї було укладання з локонами, макіяж із ніжно-рожевою помадою і сонцезахисні окуляри від Gucci на обличчі.

Керолайн Левітт із сином і чоловіком / © Getty Images

Керолайн Левітт із сином і чоловіком / © Getty Images

Річчіо одягнув світло-блакитний піджак, білу сорочку, світлу смугасту краватку і білі штани. Лук він завершив коричневими замшевими мокасинами.

На хлопчикові був бежевий светр, біла сорочка, смугасті біло-блакитні штани і кросівки.

Нагадаємо, Керолайн Левітт одягла на захід чорну довгу сукню з декольте, яку поєднала з ніжно-рожевим жакетом із рожевими ґудзиками.

Дата публікації
Кількість переглядів
314
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie