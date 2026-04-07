Вагітна пресекретарка Трампа з однорічним сином і чоловіком з’явилася на великодніх святкуваннях
Речниця Білого дому з сім’єю прийшла на святкування Великодня у Білому домі.
Вагітна прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт взяла участь у великодніх святкуваннях у Білому домі, у Вашингтоні. На святі вона з’явилася разом зі своїм 60-річним чоловіком — будівельним магнатом Ніколасом Річчіо, та їхнім однорічним сином Ніколасом «Ніко» Робертом Річчіо.
Керолайн у травні очікує на появу другої дитини — доньки. За весь час вона обирала одяг, який приховув її живіт. От і цього разу Левітт вбранням не підкреслювала свій цікавий стан. На речниці був блакитний жакет, білий топ і кремові широкі штани із зав’язкою, які вона доповнила білими босоніжками від Chanel. У неї було укладання з локонами, макіяж із ніжно-рожевою помадою і сонцезахисні окуляри від Gucci на обличчі.
Річчіо одягнув світло-блакитний піджак, білу сорочку, світлу смугасту краватку і білі штани. Лук він завершив коричневими замшевими мокасинами.
На хлопчикові був бежевий светр, біла сорочка, смугасті біло-блакитні штани і кросівки.
Нагадаємо, Керолайн Левітт одягла на захід чорну довгу сукню з декольте, яку поєднала з ніжно-рожевим жакетом із рожевими ґудзиками.