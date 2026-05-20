Вагітна родичка королеви Єлизавети II у красивій струмливій сукні підкреслила живіт
Онучка принцеси Олександри Кентської (двоюрідної сестри покійної королеви Єлизавети II) поділилася новими фото у своєму Instagram.
Флора та Тімоті Вестерберги, які зараз чекають на свою першу дитину, відвідали весілля друзів у Шотландії.
«Прекрасні вихідні в Шотландії, присвячені Кінварі та Генрі. Дякую @thebalmoral за гостинність. Було дуже приємно повернутися до Единбургу, де я народилася, і прокинутися, милуючись захопливими краєвидами на замок і @nationalgalleriesscot», - написала Флора.
Флора одягла цього дня небесно-блакитну сукню з рукавами-кейпами та невеликим вирізом на декольте від Needle & Thread і взула туфлі-човники відтінку металік на підборах. Дівчина розпустила волосся і тримала руками свій уже великий вагітний живіт.
Нагадаємо, на початку січня Флора Вестерберг оголосила, що вагітна первістком.