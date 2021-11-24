Вакансія мрії: королева Єлизавета II шукає помічника

Королева шукає помічника, який відповідатиме на листи.

Букінгемський палац оголосив про вакансію, шукають людину, яка відповідатиме на листи та листівки, які приходять до палацу на ім'я Її Величності.

Ви по-особливому володієте словом? Відповідати на пошту королівських шанувальників — важке, але корисне завдання, і якщо ви вмієте писати, можете стати щасливим кандидатом, обраним для складання письмових відповідей від імені королеви.

Букінгемський палац нині шукає штатного помічника, співробітника з кореспонденції, завдання якого полягатиме в тому, щоб кожен отримував своєчасну і добре продуману відповідь.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Associated Press

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"Реєструючи та відстежуючи все листування, ви пишатиметеся кількістю листів, на які ви відповідаєте, що спонукатиме вас забезпечувати незмінно високі стандарти", — йдеться в вакансії на LinkedIn.

Такий співробітник працюватиме від понеділка по п'ятницю зі стартовою зарплатою 23500 фунтів стерлінгів на рік. Роль також включає комплексний пакет пільг, 33-денну відпустку (включаючи святкові дні) пропорційно, пенсійну схему зі внесками роботодавця та навчання та розвиток. Дата закриття вакансії – 5 грудня 2021 року.

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