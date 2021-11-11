Вакцинована та цілується: герцогиня Камілла та її теплі вітання на публіці

Якщо принц Чарльз охоче тисне всім руки на публіці, його дружина Камілла пішла далі. Вона готова обмінюватися поцілунками під час привітань на публічних заходах.
Вчора Її Високість герцогиня Корнуольська була заскочена під час привітання з Джайлсом Брандретом, засновником Poetry Together, коли вона приєдналася до дітей та мешканців будинку-інтернату для сольного вечора та чаювання у Королівському географічному товаристві в Лондоні.
Камілла мала скромний вигляд у фіолетовому короткому жакеті у велику клітинку та плісованій спідниці. Під жакетом у неї виднілася молочно-біла блуза. На грудях у герцогині була пришпилена брошка у вигляді макової квітки.
А сьогодні герцогиня Корнуольська в День пам'яті зустрілася з ветеранами та представниками збройних сил під час відвідин 93-го поля пам'яті у Вестмінстерському абатстві у Річмонді. Цього разу на публіці Камілла з'явилася в улюбленому смарагдовому пальті, високих замшевих чоботях, шкіряних рукавичках і шапці з хутряним оздобленням. Перлинні сережки та брошка "Червоний мак" чудово гармоніювали з образом.
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