Вакцинований і не боїться: принц Чарльз охоче поспілкувався з підданими

11 листопада у Великій Британії відзначається День пам'яті.

Принц Чарльз сьогодні привітав підданих дорогою на зустріч з The Prince's Trust Young Entrepreneurs у філії банку NatWest у Брікстоні. Банк робить пожертвування Prince's Trust выд 1976 року і офіційно є партнером Prince's Trust понад двадцять років.

Принц Чарльз / Getty Images

Дорогою на зустріч 72-річний принц Уельський люб'язно привітав публіку. Ймовірно, пандемія коронавірусу більше принцу не страшна, він уже хворів в березні 2020 року, а в лютому 2021-го разом із дружиною Каміллою вони отримали дві свої дози вакцини. Тому Його Високість охоче потискав руки всім охочим і близько спілкувався з усіма, хто прийшов привітати його.

Принц Чарльз / Getty Images

Нагадаємо, у неділю, 14 листопада, принц Уельський відсвяткує 73-річчя. А 16 листопада вони з дружиною герцогинею Корнуольською вирушать в тур до Йорданії та Єгипту.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Associated Press

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