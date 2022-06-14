"Валька-стакан": чому до путіністки Матвієнко прив'язалося таке прізвисько

У СРСР, щоб отримати бажану посаду, потрібно було пити з "правильними" людьми "правильними" дозами, а також мати міцний шлунок і печінку. Мабуть, тому російська політикиня Матвієнко досягла таких успіхів у кар'єрі.

Валентина Матвієнко – голова Ради Федерації, а також одна з соратниць російського фюрера. Саме ім'я цієї жінки стоїть під документом, який дозволяє Путіну використовувати війська за межами Росії, тобто розпочати війну.

Біографія у Валентини досить цікава, адже народилася вона у Хмельницькій області, у місті Шепетівка. В Україні поховані її батьки та живуть родичі, але сама вона про це ніколи не згадує, а лише гордо б'є себе в груди, кричачи про любов до Росії. В Україні вона закінчила школу, а далі свій шлях продовжила у Санкт-Петербурзі, де розпочалася її політична кар'єра.

Валентина Матвієнко / Фото: Getty Images

У 80-х з'їзди та зустрічі більше нагадували одну велику п'янку та складалися в основному з чоловіків. Таким чином, щоб отримати бажане, вона пила нарівні з чоловіками – гранованими склянками. Так до політикині-початківиці прив'язалося прізвисько "Валька-скан".

Валентина Матвієнко / Фото: Getty Images

Під час передвиборчих дебатів її запитали про походження цього прізвиська, на що Матвієнко відповіла: "Склянку не пам'ятаю, було пів склянки. А у вас не було?". Таким чином, вона сама підтвердила прізвисько та те, що випивала.

Також не можна не помітити, що кар'єра Валентини Матвієнко була стрімкою, адже у 35 років вона вже почала займатися питаннями освіти та культури в обкомі партії, очолювала комітет Верховної Ради у справах жінок та сім'ї, була призначена дипломаткою на Мальті та в Греції, далі стала губернаторкою Санкт-Петербурга, де запам'яталася лише скандалами. Через такі стрімкі заслуги її неодноразово підозрювали у прокладанні собі кар'єри через ліжко. Так з'явилися й інші прізвиська "Валька-червоні труси" або "Валька-диван".

Валентина Матвієнко / Фото: Getty Images

Хто знає, можливо, такий спосіб життя і вплинув на її зовнішність. У ранні роки політикиня мала не дуже гарний вигляд, часто з'являлася на публіці з мішками під очима, а також мала зайву вагу. Зараз це все вона намагається виправити пластичними операціями та ботоксом.

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