Суспільство
99
2 хв

Варіанти все цікавіше: куди може переїхати з Royal Lodge Сара Фергюсон

Колишня герцогиня Йоркська зіткнулася зі складнощами у зв’язку з її виїздом і Королівської Лоджі.

Ольга Кузьменко
Сара Фергюсон

Сара Фергюсон / © Associated Press

На тлі скандалу навколо зв’язків Ендрю Маунтбеттена-Віндзора і Сари Фергюсон із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном колишня пара зіткнулася зі зростаючим числом наслідків, включаючи втрату королівських титулів і виселення з Royal Lodge — 30-кімнатного маєтку, де вони жили разом навіть після свого розлучення 1996 року.

Коли вперше стало ясно, що колишнім герцогу та герцогині Йоркським доведеться покинути просторий маєток у Віндзорі, з’явилися чутки про те, що пара переїде в окремі, менші королівські апартаменти у Віндзорі. Висловлювалися припущення, що Ендрю переїде до колишньої резиденції принца Гаррі та Меган Маркл — котедж Фрогмор, а Сара може переїхати до котеджу Аделаїда після переїзду родини Уельських до Форест-Лодж, який відбувся на початку цього місяця.

Сара Фергюсон / © Associated Press

Сара Фергюсон / © Associated Press

Однак король Чарльз, брат Ендрю, запропонував переїзд до іншої королівської резиденції у Сандрінгемі, у Норфолку. Це один із приватних маєтків монарха, який не утримується платниками податків.

А ось плани Сари Фергюсон залишаються загадкою. Раніше з’являлася інформація про те, що Фергі може поїхати жити до будинку своєї молодшої дочки принцеси Євгенії в Португалію, а тепер у новій колонці для Daily Mail Гаррієт Кін розповіла, що Фергюсон розглядає можливість переїзду в переобладнаний хлів для худоби в маєтку принцеси Беатріс в Котсуолдсі.

Сара Фергюсон із дочками Євгенією та Беатріс / © Getty Images

Сара Фергюсон із дочками Євгенією та Беатріс / © Getty Images

«Хоча це звучить спартанськи, враховуючи, що раніше тут був хлів для худоби, Беатріс нещодавно відремонтувала це приміщення, яке попередні власники перетворили на однокімнатну „бабусину прибудову“. Сусіди королівської особи, як повідомляється, розповіли, що невелика житлова зона, відокремлена від головного будинку з шістьма спальнями двором, була нещодавно „розібрана та переобладнана, встановлені нові двері та вікна“.

Принцеса Беатріс і Сара Фергюсон / © Getty Images

Принцеса Беатріс і Сара Фергюсон / © Getty Images

«Схоже, ця прибудова для бабусі вже готова до заселення», — повідомляє джерело.

Нагадаємо, король Чарльз позбавив титулу принца свого брата Ендрю, він також позбавив його титулу «герцога Йоркського», а його ексдружина Сара тепер не може іменуватися Сарою Йоркською.

99
