Варто звернути увагу: три особливі аксесуари з весіль аристократок 2024 року

Ймовірно, раніше, розглядаючи фото цих наречених, ви не звертали уваги на такі речі.

2024 рік був не дуже багатим на весілля аристократії, проте кілька подібних заходів все ж відбулося. Найчастіше на таких святах найбільшу увагу привертають весільні сукні нареченої, але ми пропонуємо поглянути на інші аксесуари, які незаслужено залишилися в тіні.

Весілля Олівії Генсон

Олівія вийшла заміж за Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського. Розкішне та багате весілля привернуло загальну увагу, але ми хочемо розповісти про туфлі дівчини, адже вони були синіми. Вони виготовлені іспанським брендом SILVIA LAGO та зроблені повністю вручну. Прикрашали туфлі великі банти спереду. Це був незвичайний вибір.

Весілля Г'ю Гросвенора та Олівії Генсон / Фото: Getty Images

Туфлі Олівії Генсон / Фото: Getty Images

Весілля грецької принцеси

Феодора, донька покійного короля Костянтина та королеви Анни-Марії, йшла до вівтаря в сукні Celia Kritharioti з відкритими плечима, розшитій лелітками та бісером, а також була в тіарі з фатою. Однак попри її дорогі прикраси та сукню, особливої уваги все ж заслуговувала фата нареченої, адже її вона позичила. Цю ж мереживну фату Connaught носила королева Данії Мері у день свого весілля. Це сімейна реліквія, яка раніше належала принцесі Маргариті Коннагтській.

Принцеса Феодора, донька колишнього короля Греції Костянтина II, та її чоловік Метью Кумар / Фото: Getty Images

Феодора, принцеса Греції / Фото: Getty Images

Весілля принцеси Марти Луїзи

Норвезька принцеса цього року одружилася зі скандальним шаманом. Розкішне свято відбулося в її рідній країні і до вівтаря вона пішла в гарній білій сукні та особливій тіарі. Цю прикрасу їй на 18-річчя подарував її дід – король Улаф.

Весілля принцеси Марти Луїзи та Дурека Верретта / Фото: Getty Images

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