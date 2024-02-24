"Ваша відданість є прикладом": король Нідерландів Віллем-Олександр і королева Максима підтримали українців

У другу річницю повномасштабної війни Росії проти України король Нідерландів Віллем-Олександр і королева Максима опублікували на своїй офіційній сторінці в Instagram допис, який присвятили українському народу. Королівське подружжя підтримало українців у боротьбі за свою свободу.

"Із великою незламністю і мужністю український народ вже два роки будує дамбу проти російської агресії. Ми залишаємося єдиними у нашій підтримці українських чоловіків і жінок, які борються за свободу, демократію та справедливість. Їхня відданість є прикладом і натхненням для всіх нас", – написало королівське подружжя.

Нагадаємо, до українців зі словами підтримки звернувся також король Великої Британії Чарльз III.

Читайте також: