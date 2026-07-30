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Вау, яка білявка: новообрана президентка Асоціації кореспондентів Білого дому у прозорій сукні прийшла на вечерю
Новообрана президентка Асоціації кореспондентів Білого дому з’явилася на урочистому заході в ефектному вбранні з ілюзією оголеного тіла.
Старша кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Генріх виступила на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні. На сцені вона також поспілкувалася з президентом США Дональдом Трампом.
Генріх стала новою президенткою Асоціації, змінивши на цій посаді кореспондентку CBS News Вейджу Цзян.
Для урочистого вечора журналістка обрала розкішну бронзову сукню без бретельок. Її корсетний верх був розшитий сріблястими кристалами, бісером і каскадними нитками каміння.
Фігурна лінія декольте також була прикрашена великими кристалами. Прозорі вставки в зоні талії створювали ефект оголеного тіла, а мерехтливий декор красиво виблискував у світлі софітів.
Білявка зібрала волосся в елегантну об’ємну високу зачіску, залишивши біля обличчя пасма, а в макіяжі зробила акцент на очах. Свій лук красуня завершила діамантовими сережками-підвісками і каблучками.