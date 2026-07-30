Вау, яка білявка: новообрана президентка Асоціації кореспондентів Білого дому у прозорій сукні прийшла на вечерю

Джекі Генріх / © Associated Press

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Старша кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Генріх виступила на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні. На сцені вона також поспілкувалася з президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Трамп і Джекі Генріх / © Associated Press

Генріх стала новою президенткою Асоціації, змінивши на цій посаді кореспондентку CBS News Вейджу Цзян.

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Джекі Генріх / © Associated Press

Для урочистого вечора журналістка обрала розкішну бронзову сукню без бретельок. Її корсетний верх був розшитий сріблястими кристалами, бісером і каскадними нитками каміння.

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Джекі Генріх / © Associated Press

Фігурна лінія декольте також була прикрашена великими кристалами. Прозорі вставки в зоні талії створювали ефект оголеного тіла, а мерехтливий декор красиво виблискував у світлі софітів.

Білявка зібрала волосся в елегантну об’ємну високу зачіску, залишивши біля обличчя пасма, а в макіяжі зробила акцент на очах. Свій лук красуня завершила діамантовими сережками-підвісками і каблучками.

Джекі Генріх / © Associated Press

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