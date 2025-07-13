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Вау, яка: голова Бундестагу Юлія Клекнер у рожевій сукні з пікантним вирізом сяяла на фестивалі
Колишня міністерка продовольства і сільського господарства Німеччини зачарувала ефектним аутфітом на культурному заході.
Голова Бундестагу Юлія Клекнер відвідала відкриття фестивалю Нібелунгів і прем’єру фільму «See Aus Asche — Das Lied Der Nibelungen» у німецькому місті Вормс.
На червоній доріжці політикиня зявилася в ефектному образі. На ній була елегантна рожева сукня з пікантним вирізом, високим розрізом на спідниці і рюшею.
Юлія зробила гарну зачіску з локонами, яскравий макіяж зі срібними тінями на повіках і рожевою помадою на губах, а також рожевий манікюр.
Вуха вона прикрасила милими сережками з кораловими кружечками і рожевими пензликами, а руки — кольоровим браслетом із намистинами та каблучками з камінням. Лук Клекнер завершила клатчем-футляром із синіми лелітками.
Нагадаємо, Юлія Клекнер одягла на дебати блідо-рожевий топ і жакет небесно-блакитного кольору, до якого вона прикріпила контрастну брошку з пір’ям.