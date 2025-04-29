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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Вау, яка: Іванка Трамп у блакитному вбранні Dolce & Gabbana і з дітьми з'явилася у Білому домі

Донька президента США разом із дітьми побувала на прийомі переможця Супербоула на південній галявині Білого дому у Вашингтоні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Associated Press

У Білому домі відбувся прийом переможця Супербоула, вирішального матча Національної футбольної ліги (NFL, американський футбол), команди "Філадельфія Іглз". Президент США Дональд Трамп поспілкувався з гравцями і сфотографувався з ними.

На заході з'явилася і його старша донька Іванка Трамп, яка прийшла разом зі своїми дітьми – донькою Арабеллою і старшим сином Джозефом.

/ © Associated Press

© Associated Press

Для своєї появи Іванка обрала ефектний весняний образ. На ній був блакитний костюм від бренду Dolce & Gabbana, який складався зі спідниці-олівця і приталеного двобортного жакета із блакитними ґудзиками із золотим зображенням логотипу бренду.

/ © Associated Press

© Associated Press

Аутфіт Трамп доповнила білими туфлями-човниками на шпильках. У неї було ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, елегантні перлинні сережки у вухах і чорні сонцезахисні окуляри на обличчі.

/ © Associated Press

© Associated Press

Її донька також була у блакитній сукні зі спідницею зі складками та білих балетках, а син – у білій сорочці, піджаку і штанях кольору слонової кістки, а також у замшевих світло-бежевих мокасинах.

/ © Associated Press

© Associated Press

Нагадаємо, Іванка Трамп показала милі світлини з сімейної поїздки до Нью-Йорка.

Іванка Трамп з сім'єю / © Associated Press

Іванка Трамп з сім'єю / © Associated Press

Іванка Трамп з сім'єю / © Associated Press

Іванка Трамп з сім'єю / © Associated Press

Іванка Трамп з сім'єю / © Associated Press

Іванка Трамп з сім'єю / © Associated Press

Іванка Трамп з сім'єю / © Associated Press

Іванка Трамп з сім'єю / © Associated Press

Іванка Трамп з сім'єю / © Associated Press

Іванка Трамп з сім'єю / © Associated Press

Іванка Трамп з сім'єю / © Associated Press

Іванка Трамп з сім'єю / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
41
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