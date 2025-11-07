Вау, яка: колишня прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн у квітковій сукні з’явилася з чоловіком на заході

Джасінда Ардерн із чоловіком / © Associated Press

Колишня прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн з’явилася на благодійному вечорі The Albies у Лондоні. Туди вона прийшла у супроводі свого чоловіка — телеведучого Кларка Гейфорда.

Політикиня мала стрункий і розкішний вигляд. Вона була одягнена у чорну сукню максі з ніжним квітковим принтом. Вбрання було без рукавів, мало комір-галтер, американську пройму і плісовану спідницю.

Волосся Джасінда зібрала у низький хвіст і зробила макіяж із блискучими тінями і червоною помадою. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками-кільцями, а на руці була золота каблучка.

Кларк був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Нагадаємо, Джасінда Ардерн отримала нагороду з рук принца Вільяма у Віндзорі.