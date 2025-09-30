Вау, яка: королева Летиція в білому костюмі і нових туфлях з’явилася на церемонії

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Ця премія присуджуються за інноваційні проєкти у галузі енергоефективності та сталого розвитку.

Цього разу королева Летиція здивувала всіх, порушивши традицію одягати сукню та обравши замість неї білий комплект із двох предметів від Mango. На ній був структурований жакет із застібкою на шиї, чотирма передніми кишенями і широкі струмливі штани. В результаті вийшов ефектний монохромний образ, який Її Величність доповнила взуттєвою новинкою — туфлями білого кольору з чорними круглими носами від Sezane — її улюблене осіннє взуття.

Це вже третя модель Babies Paula, яку дружина короля Філіпа VI взуває цього року. У неї є туфлі в чорному, червоному і двоколірному варіантах, які якнайкраще поєднувалися з її білим образом.

Королівський образ також доповнювала чорна сумка від улюбленого бренду Carolina Herrera, сережки від PDPAOLA дуже бюджетні за королівськими мірками за 155 євро і вона одягла каблучку від Coreterno. Волосся Летиції було розпущене, а макіяж свіжий і виразний.

Нагадаємо, днями ми розглядали осінній гардероб королеви Летції та показували чотири його обов’язкові елементи.