Суспільство
118
1 хв

Вау, яка: королева Летиція в білому костюмі і нових туфлях з’явилася на церемонії

Королева Летиція з’явилася у Королівському театрі Ретіро на церемонії вручення премії Retina ECO Awards 2025.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Ця премія присуджуються за інноваційні проєкти у галузі енергоефективності та сталого розвитку.

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Цього разу королева Летиція здивувала всіх, порушивши традицію одягати сукню та обравши замість неї білий комплект із двох предметів від Mango. На ній був структурований жакет із застібкою на шиї, чотирма передніми кишенями і широкі струмливі штани. В результаті вийшов ефектний монохромний образ, який Її Величність доповнила взуттєвою новинкою — туфлями білого кольору з чорними круглими носами від Sezane — її улюблене осіннє взуття.

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Це вже третя модель Babies Paula, яку дружина короля Філіпа VI взуває цього року. У неї є туфлі в чорному, червоному і двоколірному варіантах, які якнайкраще поєднувалися з її білим образом.

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Королівський образ також доповнювала чорна сумка від улюбленого бренду Carolina Herrera, сережки від PDPAOLA дуже бюджетні за королівськими мірками за 155 євро і вона одягла каблучку від Coreterno. Волосся Летиції було розпущене, а макіяж свіжий і виразний.

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Нагадаємо, днями ми розглядали осінній гардероб королеви Летції та показували чотири його обов’язкові елементи.

118
