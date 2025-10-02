ТСН у соціальних мережах

Суспільство
100
1 хв

Вау, яка красуня: Кара Делевінь відвідала показ бренду Balmain у Парижі

Модель та акторка — Кара Делевінь — відвідала Тиждень моди в Парижі.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кара Делевінь

Кара Делевінь / © Getty Images

33-річна супермодель приїхала подивитись показ жіночої колекції Balmain Весна/Літо 2026 у межах Тижня моди, що стартував днями в Парижі.

Кара мала дуже стильний вигляд, вона була в сірому картатому костюмі, що складався з подовженого блейзера, топа і шорт, а також білої сорочки.

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара зробила виразний макіяж з червоною помадою на губах, одягла сережки та золотий ланцюг на шию, а волосся ідеально уклала на один бік. Її талію підкреслював тонкий шкіряний пояс, а взута дівчина була в гостроносі туфлі з лакованої шкіри на високій прозорій платформі. Делевінь позувала фотографам на тлі золотої колони та великого дзеркала.

Нагадаємо, в Парижі була заскочена і дизайнерка Вікторія Бекхем. Вона зайнята підготовкою до свого нового шоу на Тижні моди і її зазнімкували папараці.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

100
