Вау, яка красуня: леді Кітті Спенсер у рожевому вбранні з пікантним декольте сяяла на балу

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Реклама

34-річна леді Кітті Спенсер виблискувала на заході в рожевій максісукні з глибоким вирізом на декольте і поверх неї накинула масивну накидку з пір’ям.

На шиї леді Кітті було розкішне квіткове кольє в рожевих відтінках і сережки-висячки з квітами у вухах.

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Британка зробила гарний вечірній макіяж з м’яким відтінком тіней та стрілками на повіках, а також ніжним блиском підкреслила губи. Біляве волосся леді Кітті зібрала у високу зачіску.

Реклама

Нагадаємо, цей самий захід відвідали і молодші сестри Кітті — сестри-близнючки Амелія та Еліза Спенсери.