ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

Вау, яка красуня: леді Кітті Спенсер у рожевому вбранні з пікантним декольте сяяла на балу

Британська аристократка відвідала світський захід у Британському музеї у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Кітті Спенсер

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

34-річна леді Кітті Спенсер виблискувала на заході в рожевій максісукні з глибоким вирізом на декольте і поверх неї накинула масивну накидку з пір’ям.

На шиї леді Кітті було розкішне квіткове кольє в рожевих відтінках і сережки-висячки з квітами у вухах.

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Британка зробила гарний вечірній макіяж з м’яким відтінком тіней та стрілками на повіках, а також ніжним блиском підкреслила губи. Біляве волосся леді Кітті зібрала у високу зачіску.

Нагадаємо, цей самий захід відвідали і молодші сестри Кітті — сестри-близнючки Амелія та Еліза Спенсери.

Леді Амелія і Леді Еліза Спенсери / © Getty Images

Леді Амелія і Леді Еліза Спенсери / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
21
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie