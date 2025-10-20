- Дата публікації
Вау, яка красуня: леді Кітті Спенсер у рожевому вбранні з пікантним декольте сяяла на балу
Британська аристократка відвідала світський захід у Британському музеї у Лондоні.
34-річна леді Кітті Спенсер виблискувала на заході в рожевій максісукні з глибоким вирізом на декольте і поверх неї накинула масивну накидку з пір’ям.
На шиї леді Кітті було розкішне квіткове кольє в рожевих відтінках і сережки-висячки з квітами у вухах.
Британка зробила гарний вечірній макіяж з м’яким відтінком тіней та стрілками на повіках, а також ніжним блиском підкреслила губи. Біляве волосся леді Кітті зібрала у високу зачіску.
Нагадаємо, цей самий захід відвідали і молодші сестри Кітті — сестри-близнючки Амелія та Еліза Спенсери.