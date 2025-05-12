Вау, яка: Олена Зеленська показала красиве фото у вишуканій сукні

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська сьогодні, 12 травня, опублікувала в Instagram допис, у якому повідомила, що її проєкт з українізації світових пам’яток охопив 53 країни й 100 визначних місць, які відвідують мільйони туристів.

«У нашому доробку вже є свої рекордсмени та родзинки:

найдовший український аудіогід музеями Ватикану — 19-годинне аудіо;

найінтерактивніший — у Музеї Бенакі (Афіни), доступний із будь-якого куточка світу;

найтрендовіший — записаний за допомогою ШІ — у Музеї-фортеці Суоменлінна (Фінляндія);

окремий гід для дітей у гамбурзькій Кунстгалле та Музеї Барберіні Потсдама (Німеччина)», — розповіла перша леді.

Зеленська додала, що до їхнього озвучування долучилися українські зірки і посли. Також вона пояснила, чому це нині дуже важливо: «Бо мільйони українців, розкиданих по світу російським вторгненням, мають право чути інформацію рідною мовою. У час, коли росія намагається знищити нашу ідентичність, особливо маємо про неї дбати. Наша мова має звучати — як мова культури й розвитку. Вона — наш амбасадор так само, як кожен із нас».

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Серед світлин був знімок, зроблений у 2021 році у маєтку першого президента США Джорджа Вашингтона — Маунт-Верноні. На ньому Олена зображена у той день, коли там запустився українськомовний аудіогід, який був 31-им у межах її проєкту.

Олена Зеленська у 2021 році / © Instagram Олени Зеленської

Перша леді постала на фото у красивому образі. На ній була вишукана чорна обтисла сукня з відворотом від українського бренду A.M.G. Свій аутфіт дружина президента доповнила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і цікавим намистом від Лілії Літковської.

Нагадаємо, Олена Зеленська у сірому двобортному жакеті записала відеозвернення до учасників Венеційської бієнале.