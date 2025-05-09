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Вау, яка: перша леді Еквадору у червоному вбранні і пітонових туфлях з'явилася на зустрічі з Макронами
Дружина президента Еквадору приголомшила ефектним виглядом під час свого візиту до Франції.
Президент Еквадору Даніель Нобоа і його дружина Лавінія Вальбонезі з офіційним візитом приїхали до Парижа. Біля Єлисейського палацу їх люб’язно зустріли президент Франції Еммануель Макрон із дружиною Бріжит Макрон.
Перша леді Еквадору приголомшила ефектним виглядом. На ній був червоний ансамбль, який складався з прямої спідниці міді і жакета приталеного силуету з темними ґудзиками і коміром-стійкою. Талію вона підкреслила чорним тонким ремінцем.
Аутфіт Лавінія доповнила червоними туфлями з пітоновим тисненням і на дуже високих шпильках, а також дорогою чорною сумочкою міні Hermès Kelly.
Вальбонезі зібрала волосся у високих хвіст, накрутивши його у локони, зробила ніжний макіяж і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з камінням, а руки — каблучками.
Нобоа був одягнений у синій картатий костюм, блакитну сорочку, червону краватку з принтом, яка мала гармонійний вигляд із луком його дружини. Вбрання він скомбінував зі шкіряними коричневими туфлями.