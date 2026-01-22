- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 431
- Час на прочитання
- 1 хв
Вау, яка: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у червоному костюмі і на шпильках з’явилася на телешоу
Джорджа Мелоні обрала червоний і білий кольори, які гармонійно поєдналися у її аутфіті.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у телешоу "Porta A Porta" у Римі.
У студії політикиня з’явилася в ефектному образі. На ній був червоний костюм, що складався з подовженого жакета і штанів-палацо зі стрілками, та кремова сорочка. Вбрання вона скомбінувала з червоними лакованими гостроносими туфлями на шпильках.
Мелоні зробила рівне укладання, макіяж смокі-айс і з червоною помадою та молочний манікюр. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з діамантами.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні до Японії приїхала у білосніжному ансамблі: штанному костюмі і топі, прикрашеному квітковими аплікаціями та рюшами.