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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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1360
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1 хв

Вау, яка: принцеса Греції з’явилася на модному показі в Парижі в пікантному луку

Принцеса Марія-Олімпія відвідала черговий показ Паризького тижня моди.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Марія-Олімпія

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Грецька принцеса у чорній мінісукні з довгими рукавами з’явилася на показі Balenciaga Haute Couture осінь/зима 2025/2026 у межах Тижня моди в Парижі.

У сукні були довгі рукави і виріз «човник», Марія-Олімпія взула лаковагі туфлі-човники на підборах і тримала в руках прямокутний клатч, а також одягла сонцезахисні окуляри.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Днем раніше королівська особа була помічена перед показом Giorgio Armani Privé Haute Couture осінь/зима 2025/2026 у Парижі.

Принцеса Марія-Олімпія пеперд показом Giorgio Armani / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія пеперд показом Giorgio Armani / © Getty Images

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