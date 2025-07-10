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Вау, яка: принцеса Греції з’явилася на модному показі в Парижі в пікантному луку
Принцеса Марія-Олімпія відвідала черговий показ Паризького тижня моди.
Грецька принцеса у чорній мінісукні з довгими рукавами з’явилася на показі Balenciaga Haute Couture осінь/зима 2025/2026 у межах Тижня моди в Парижі.
У сукні були довгі рукави і виріз «човник», Марія-Олімпія взула лаковагі туфлі-човники на підборах і тримала в руках прямокутний клатч, а також одягла сонцезахисні окуляри.
Днем раніше королівська особа була помічена перед показом Giorgio Armani Privé Haute Couture осінь/зима 2025/2026 у Парижі.