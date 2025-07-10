Вау, яка: принцеса Греції з’явилася на модному показі в Парижі в пікантному луку

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

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Грецька принцеса у чорній мінісукні з довгими рукавами з’явилася на показі Balenciaga Haute Couture осінь/зима 2025/2026 у межах Тижня моди в Парижі.

У сукні були довгі рукави і виріз «човник», Марія-Олімпія взула лаковагі туфлі-човники на підборах і тримала в руках прямокутний клатч, а також одягла сонцезахисні окуляри.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Днем раніше королівська особа була помічена перед показом Giorgio Armani Privé Haute Couture осінь/зима 2025/2026 у Парижі.

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Принцеса Марія-Олімпія пеперд показом Giorgio Armani / © Getty Images