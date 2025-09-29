ТСН у соціальних мережах

Вау, яка: струнка Камала Гарріс у сукні кольору марсала з паєтками отримала нагороду

60-річна політикиня мала чудовий вигляд на заході.

Камала Гарріс

Камала Гарріс / © Associated Press

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс відвідала захід, на якому отримала нагороду Фенікс від Фонду чорношкірих членів Конгресу у Вашингтоні.

Камала Гарріс / © Associated Press

Камала Гарріс / © Associated Press

На церемонії нагородження політикиня з’явилася в ефектному вечірньому образі. На ній була елегантна сукня кольору марсала з паєтками приталеного силуету і з довгими рукавами, у якій вона мала стрункий вигляд.

Камала Гарріс / © Associated Press

Камала Гарріс / © Associated Press

Аутфіт Камала доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем із довгими віями і шоколадним блиском на губах, а також перламутровим манікюром.

Камала Гарріс / © Associated Press

Камала Гарріс / © Associated Press

Вуха Гарріс прикрасила золотими сережками з перлами, а руки — золотими браслетами і каблучками.

Камала Гарріс / © Associated Press

Камала Гарріс / © Associated Press

Нагадаємо, Камала Гарріс на презентації своєї книжки з’явилася у костюмі карамельного відтінку.

