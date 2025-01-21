Вау, яка: 17-річна онука Дональда Трампа у сріблястій сукні з декольте сяяла на інавгураційному балі

Юна ютуберка у блискучому вбранні з високим розрізом з'явилася на традиційному балі.

Після інавгураційної церемонії, на якій Дональд Трамп склав присягу президента США, відбувся традиційний інавгураційний бал у Вашингтоні. У ньому взяли участь Дональд Трамп із дружиною Меланією та інші члени родини. Серед них була і 17-річна онука Трампа – Кай Трамп, яка виросла справжньою красунею. Дівчина вийшла на сцену у супроводі свого батька – Дональда Трампа-молодшого.

Дональд Трамп-молодий з донькою Кай Трамп на інавгураційному балі / Фото: Getty Images

Кая мала розкішний вигляд у сріблястій сукні максі, розшитій паєтками і бісером, від американського бренду Sherri Hill. Вбрання мало тонкі бретельки, декольте у формі серця, виріз під ліфом і високий розріз на спідниці.

Аутфіт дівчина доповнила босоніжками з камінням і на шпильках. У неї було ідеально рівне укладання, макіяж із блискучими тінями і червоний манікюр. Із прикрас ютуберка обрала елегантні сережки, делікатний ланцюжок із підвіскою у вигляді діамантового сердечка, браслети, годинник і каблучки.

Кай Трамп на інавгураційному балі / Фото: Getty Images

На своїй сторінці в Instagram Кай опублікувала відео, на якому продемонструвала свій ефектний лук із балу.

"До початку балу готова", – підписала дівчина відео.

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