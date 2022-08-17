Ого, яка: 49-річна Кейт Бекінсейл у салатовому бікіні похизувалася стрункою фігурою

Кейт Бекінсейл опублікувала в Instagram фото зі свого відпочинку. На ньому акторка демонструє ефектний пляжний аутфіт.

Бекінсейл у салатовому купальнику продемонструвала струнку фігуру і плаский живіт. Вона перебуває у чудовій фізичній формі, якій може позаздрити не одна 18-річна дівчина.

Кейт Бекінсейл / Фото: Instagram Кейт Бекінсейл

Свій лук зірка доповнила перлинним намистом, кольє з камінням, браслетом із камінням із цього ж комплекту, масивними окулярами і високим пучком. Морквяний манікюр завершив образ Кейт.

Кейт Бекінсейл / Фото: Instagram Кейт Бекінсейл

Кейт Бекінсейл / Фото: Instagram Кейт Бекінсейл

Нагадаємо, Кейт продемонструвала ефектний аутфіт у стильному жовтому костюмі-трійці від Moschino, який складався зі спідниці, жакету та кроптопу з білим окантуванням. Доповнили лук зірки фільму "Інший світ" масивні туфлі від бренду Valentino на платформі та підборах, а також її улюблена зачіска — високий хвіст із бантом, у стилі Бріжит Бардо.

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