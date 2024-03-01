Вау, яка: 70-річна Бріжит Макрон в елегантній сукні продемонструвала струнку фігуру

Перша леді Франції має чудове почуття стилю і кожним своїм образом вона це підтверджує.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон організували у Єлисейському палаці у Парижі державну вечерю з нагоди офіційного візиту Еміра Катару шейха Таміма бін Хамад Аль Тані.
Господиня вечора зустрічала поважних гостей у розкішному аутфіті. На Бріжит була елегантна чорна закрита сукня максі із зображенням на тон світліших ромбів, із гострими плечами і трьома золотими ґудзиками на одному плечі. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру першої леді.
На Макрон також були чорні капронові колготи і чорні замшеві туфлі на високих шпильках. У руці дружина президента тримала чорний клатч із золотим ґудзиком.
Елегантна зачіска, зібрана ззаду, улюблений макіяж, дорогоцінні сережки і браслет, діамантові каблучки і годинник із чорним ремінцем завершили вишуканий лук Бріжит.
Еммануель був одягнений у чорний костюм-трійку, білу сорочку і чорну краватку, які він поєднав із чорними шкіряними туфлями.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у шкіряному тренчі з рюшами з'явилася на Паризькому тижні моди.
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