Вау, яка: 70-річна Джилл Байден у короткій сукні блиснула красивими колінами

Вау, яка: 70-річна Джилл Байден у короткій сукні блиснула красивими колінами

Перша леді США продемонструвала під час перебування в Італії ніжний образ.

Дружина президента США Джилл Байден у межах саміту G20 відвідала Неаполь. Фотографи зазнімкували, коли вона виходила з автомобіля, вітер припідняв її білу коротку сукню і вона блиснула своїми гарними колінами.

Джилл Байден / Associated Press

Зверху сукні перша леді одягла лавандовий жакет, поєднавши його із замшевими чоботями. На шию вона одягла синій шарф.

Джилл відвідала середню школу Міністерства оборони США у Неаполі. Там вона взяла участь у приготуванні равіолі в кулінарному класі. Перед цим дружина президента одягла зелений фартух, щоб не забруднитись.

Джилл Байден / Associated Press

Нагадаємо, у межах свого візиту до Італії Джо та Джилл Байдени побувала на аудієнції у Папи Римського Франциска у Ватикані. Перша леді одяглася згідно з протоколом. На ній був чорний костюм із леопардовим принтом від Adam Lippes, який складався з сукні-футляра довгі міді та приталеного жакета.

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