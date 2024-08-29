Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Вау, яка: 71-річна Бріжит Макрон білою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Вау, яка: 71-річна Бріжит Макрон білою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Вау, яка: 71-річна Бріжит Макрон білою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді Франції обожнює білий колір, тому часто у ньому з'являється на заходах.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон перед церемонією відкриття Паралімпійських ігор вітали у Єлисейському палаці у Парижі світових лідерів.

Для такої події перша леді обрала ефектний аутфіт в улюбленому білому кольорі. На ній був вкорочений жакет без коміра і з прихованими застібками, під який вона одягла коротку сукню, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Бріжит Макрон / © Associated Press
Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Образ Бріжит допонвила чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках.

У дружини президента була об'ємна зачіска каре, ймовірно вона була у перуці, і макіяж смокі-айс. Зап'ястя Макрон прикрасила парними чорними шкіряними браслетами з ремінцями і золотим браслетом-ланцюжком, а пальці – каблучками.

Бріжит Макрон / © Associated Press
Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон на церемонії, присвяченій 80-й річниці звільнення села Борм-ле-Мімоза, у білих вільних штанях, топі та ідеально скроєному жакеті з чорними ґудзиками.

Читайте також:

Дозволити Україні бити західною зброєю по РФ! Макрон на карті показав Шольцу звідки атакують росіяни

Дозволити Україні бити західною зброєю по РФ! Макрон на карті показав Шольцу звідки атакують росіяни

Повʼязані теми:

Наступна публікація