Вау, яка: 71-річна Бріжит Макрон білою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Перша леді Франції обожнює білий колір, тому часто у ньому з'являється на заходах.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон перед церемонією відкриття Паралімпійських ігор вітали у Єлисейському палаці у Парижі світових лідерів.

Для такої події перша леді обрала ефектний аутфіт в улюбленому білому кольорі. На ній був вкорочений жакет без коміра і з прихованими застібками, під який вона одягла коротку сукню, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Образ Бріжит допонвила чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках.

У дружини президента була об'ємна зачіска каре, ймовірно вона була у перуці, і макіяж смокі-айс. Зап'ястя Макрон прикрасила парними чорними шкіряними браслетами з ремінцями і золотим браслетом-ланцюжком, а пальці – каблучками.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон на церемонії, присвяченій 80-й річниці звільнення села Борм-ле-Мімоза, у білих вільних штанях, топі та ідеально скроєному жакеті з чорними ґудзиками.

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