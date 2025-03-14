Вау, яка: 71-річна Бріжит Макрон у сукні з високими розрізами продемонструвала стрункі ноги

Президент Франції Еммануель Макрон і його ддружина Бріжит Макрон зустрічали у себе в гостях, у Єлисейському палаці, президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва. На честь його візиту вони влаштували державну вечерю.

Для такої події перша леді обрала ефектний вечірній образ. На ній була темно-синя сукня максі з коміром-стійкою, довгими рукавами і декоративними золотими ґудзиками. Талію Бріжит підкреслила чорним поясом із металевою фурнітурою.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Getty Images

Вбрання мало два високих розрізи, крізь які вона продемонструвала свої стрункі ноги.

Лук перша леді доповнила капроновими колготами і чорними гостроносими туфлями на шпильках.

У пані Макрон була елегантна зачіска, зібрана заду, улюблений макіяж смокі-айс, золоті сережки-кільця у вухах, браслети і каблучки на руках.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Getty Images

Еммануель був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Нагадаємо, Бріжит Макрон сфотографували на фешнпоказі у Парижі у шкіряних штанях і в обіймах красунчика.

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