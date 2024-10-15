Вау, яка: Бріжит Макрон у вечірній сукні з прозорим верхом з'явилася на банкеті

Перша леді Франції мала елегантний вигляд.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон організували в Єлисейському палаці державну вечерю з нагоди офіційного візиту короля Бельгії Філіпа і королеви Матильди.
Перша леді обрала для такої події вечірню чорну сукню максі, яка мала прозорі верх і рукави та була розшита стразами з флористичним мотивом. Вбрання вона доповнила туфлями-човниками кольору металік і таким самим клатчем.
Бріжит зробила елегантну зачіску, макіяж смокі-айс, вуха прикрасила довгими діамантовими сережками, а пальці – каблучками з дорогоцінним камінням.
Президент Франції був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку, чорну краватку й чорні туфлі.
Нагадаємо, під час церемонії зустрічі королівського подружжя Бельгії Бріжит Макрон постала в пальті баклажанового відтінку та темно-синій сукні міді з чорним тканинним поясом.
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