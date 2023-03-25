Вау, яка: Джилл Байден у білосніжному костюмі і яскравих туфлях з'явилася на вечері

У межах свого візиту до Оттави президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден відвідали галавечерю у Канадському музеї авіації і космосу. Захід із нагоди їхнього приїзду влаштували прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і його дружина Софі Грегуар Трюдо.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Цього вечора перша леді мала неймовірний вигляд. На ній був білосніжний костюм, який складався із елегантного жакета і штанів-кльош, і топ.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вбрання Джилл скомбінувала із атласними туфлями-човниками кольору фуксії на шпильках, прикрашеними блискучими бантами.

Місіс Байден зробили акуратну зачіску і вечірній макіяж із акцентом на очах. На шиї у неї було намисто і підвіски на ланцюжках, а у вухах – елегантні сережки.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Пізніше папараці зазнімкували, як перша леді йшла на борт Air Force One у міжнародному аеропорту Оттави, щоб полетіти з чоловіком до Вілмінгтона. Вона закуталася у білу шаль.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

А з літака на базі національної гвардії Делавера у Нью-Каслі Джилл вийшла у тому самому вбранні, але туфлі вона змінила на зручні білі кеди.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, місіс Байден на зустріч із подружжям Трюдо біля котеджу Рідо одягла блакитну сукню по фігурі з таким самим поясом на талії. Вбрання мало V-подібний виріз та імітацію лацканів із розсипом стразів.

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