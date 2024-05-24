Вау, яка: Джилл Байден у сукні кольору індиго з оголеними плечами постала на державній вечері

Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден влаштували у Білому домі державну вечерю з нагоди візиту до Вашингтона президента Кенії Вільяма Руто з дружиною Рейчел Руто.

Вільяма і Рейчел Руто, Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Для такої нагоди Джилл обрала ефектний аутфіт, у якому мала неймовірний вигляд. Вона одягла вечірню сукню по фігурі кольору індиго від бренду Sergio Hudson, розшиту паєтками і бісером. Вбрання мало оголену лінію плечей та атласне драпування на руках і тулубі. Взута вона була у блискучі туфлі на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ перша леді доповнила елегантною зачіскою, макіяжем смокі-айс, французьким манікюром і діамантово-сапфіровими прикрасами.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

На президентові був чорний костюм, біла сорочка, чорний метелик і чорні туфлі.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден на званій вечері у Білому домі з'явилася у сукні з квітами з бісеру.

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