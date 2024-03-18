Вау, яка ефектна: Джилл Байден у квітковій сукні і жакеті кольору фуксії приїхала до Пуерто-Ріко

Джилл Байден приїхала до Пуерто-Ріко, щоб зустрітися із родинами військових у Сан-Хуані.

Там вона з'явилася в ефектному яскравому образі. На ній була сукня-футляр із квітковим принтом і твідовий жакет кольору фуксії з одним ґудзиком і квітковою підкладкою.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт перша леді доповнила улюбленими бежевими лакованими слінгбеками від бренду Valentino.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден зробила укладання, макіяж із акцетом на очах, вуха прикрасила великими перлинними сережками-пусетами, шию – золотим делікатним ланцюжком із перлами, а руки – золотими браслетами і каблучками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у фіолетовому пальті, прикрасах і на шпильках взяла участь у передвиборчому заході у Філадельфії.

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