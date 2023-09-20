Вау, яка гарна: королева Летиція справила фурор своїм вбранням на відкритті нового театрального сезону

Разом зі своїм чоловіком королем Філіпом VI Летиція була присутня на відкритті сезону 2023/2024 Королівського театру в Мадриді.

Це одна з найочікуваніших подій року в Іспанії. Її Величність зробила цього вечора ставку на чорне і не прогадала. Всі погляди публіки були звернені на її розкішний образ у чорній сукні з тафти від THE 2ND SKIN CO з пишним подолом та тонким поясом на талії, доповнила яку королева прозорими вініловими туфлями з відкритим верхом від Manolo Blahnik та сережками-кільцями і плетеним клатчем Bottega.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

На зап'ясті Летиція мала широкий дорогоцінний браслет. На пальці виблискувала золота каблучка Coreterno, вона зробила насичений вечірній макіяж та укладання кучерявими хвилями.

Король Філіпп VI був у чорному костюмі, білій сорочці в тонку смужку і з жовтою краваткою. Подружжя гармоніювало одне з одним.

Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

Днем раніше королева Летиція з'явилася в ефектній сукні та із золотим клатчем на церемонії вручення премії La Vanguardia Awards у Національному музеї мистецтва Каталонії у Барселоні.

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